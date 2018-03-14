Причем здесь футбол – Захарова об отравлении Сергея Скрипаля

Мария Захарова высказала точку зрения, что Британия, в первую очередь, должна была выступить с предложением о сотрудничестве, а не с призывами бойкотировать ЧМ-2018 по футболу в России после отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

«В первый день после преступления британский министр иностранных дел (Борис Джонсон) первое, что заявил - он начал опять говорить про футбол. Причем здесь футбол? Первое, о чем должен говорить министр иностранных дел Великобритании - это Организация по запрещению химического оружия, конвенция соответствующая по запрещению химоружия, это двусторонние консультации, это спецслужбы. Первое, о чем говорит британский министр - мы не поедем на футбол», - заявила Захарова.

Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия четвертого марта этого года подверглись воздействию нервно-паралитического вещества. Их обнаружили без сознания на скамейке у торгового центра The Maltings в Солсбери, в настоящее время они находятся в больнице в критическом состоянии.