Обстановка в Восточной Гуте стабилизировалась - Минобороны

Гуманитарная пауза, предусматривающая прекращение огня всеми враждующими сторонами и оказание гуманитарного содействия мирным жителям, в районе Думы соблюдается третьи сутки подряд.

Все перестрелки в городе Дума, а также любые боевые действия полностью прекращены. В городе восстановлено свободное перемещение жителей, сообщили в Минобороны России.

По действующим гуманитарным коридорам Думу смогли безопасно покинуть 437 мирных граждан. Завтра работа гуманитарных коридоров будет продолжена.

При содействии российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии в Думу за последнюю неделю было доставлено 2 гуманитарных конвоя с 318 тоннами продуктов питания, предметов первой необходимости и медикаментами.

Завтра для оказания помощи населению спланирован заход еще одного гуманитарного конвоя из 20 большегрузных автомобилей.

В целях дальнейшей стабилизации обстановки гуманитарная пауза в районе города Дума продлена сразу на двое суток.