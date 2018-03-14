Это уж точно не уровень Великобритании - Захарова

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление премьер-министра Великобриании Терезы Мэй насчет причастности России к делу Скрипалей. По ее словам, Великобриания ведет грязную политическую игру, целью которой является провокация.

«Если говорить о конкретной реакции в плане ответа, то ответ последует. Я думаю, что здесь не надо искать слова симметричный, зеркальный. Это будет ответ, он будет полноценным и соответствующим тому, что мы услышали от Мэй. Это аполитически пропагандистское шоу, которое было устроено главой Великобритании, премьер-министром, видимо еще какими-то представителями силовых, правительственных структур. Я, честно говоря, не знаю, кто за этим стоял, но олицетворяла эту кампанию премьер-министр. Это кампания, которая была построена явной и грубой провокации. Мы неоднократно становились свидетелями в новейшей истории аналогичных вещей, но то, как это было сделано в этот раз, это, честно говоря, настолько грубо и настолько явно было, что все это пытаются соединить, чтобы еще раз атаковать Россию пропагандистски, политически, что честно говоря, это уж точно не уровень Великобритании», - отметила Захарова.