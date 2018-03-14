«Мы не занимаемся фэнтезийной политикой»: Франция отказалась обвинять Россию без доказательств причастности к отравлению Скрипалей

Франция потребовала четких доказательств причастности России к отравлению нервно-паралитическим ядом бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, прежде чем предпринимать какие-либо действия в знак солидарности с британским правительством. Об этом пишет Reuters.

В отличие от канцлера Германии Ангелы Меркель и президента США Дональда Трампа, которые заявили, что серьезно отнеслись к выступлению премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, Франция не торопится делать громких заявлений. Президент Франции Эммануэль Макрон и другие французские официальные лица отказались обвинять Россию безосновательно. Так, представитель французского правительства Бенджамин Гриво в среду заявил, что для Парижа еще рано решать, следует ли принимать какие-либо меры.

«Мы не занимаемся фэнтезийной политикой. После того, как эти обвинения будут доказаны, придет время для принятия решений», - сказал Гриво на пресс-конференции после того, как Мэй заявила, что Великобритания высылает российских дипломатов и приостанавливает двусторонние переговоры.

66-летний Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия 4 марта подверглись воздействию нервно-паралитического вещества. Их обнаружили без сознания на скамейке у торгового центра The Maltings в Солсбери, в настоящее время они продолжают находиться в больнице в критическом состоянии. 14 марта британский премьер Тереза Мэй заявила, что отравление якобы произошло при помощи созданного в Советском Союзе боевого отравляющего вещества семейства «Новичок».