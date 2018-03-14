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Определен источник высокого интеллекта у детей

Константин Тигров
21:05 14.03.2018
Шотландские исследователи выяснили, что от 50 до 80 процентов интеллектуальных способностей передается по наследству.
Определен источник высокого интеллекта у детей
Фото: pixabay.com

Группа исследователей из Эдинбургского университета провела масштабное исследование, сравнив вариации ДНК более чем 240 тысяч человек со всего мира и обнаружила более 500 генов, которые связаны с интеллектом. Это в 10 раз больше, чем смогли найти ранее.

«Наше исследование выявило, какие именно гены ответственны за интеллект. Кроме того, возможно, здоровье и интеллект связаны, так как на них влияют одни и те же гены», — приводит The Herald слова руководителя исследовательского проекта Айана Дири.

Ученым удалось определить IQ независимой группы людей, анализируя только их ДНК. Подсчеты показали, что от 50 до 80 процентов интеллектуальных способностей передается именно по наследству.

Также специалисты пришли к выводу, что наличие «интеллектуальных» генов снижает риск таких заболеваний, как болезнь Альцгеймера, депрессия, шизофрения и ожирение, а низкий уровень интеллекта в детстве напрямую связан с более ранней смертью человека. 

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