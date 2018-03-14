В атаке на Россию Великобритания показала самые худшие черты свой многовековой политики – эксперт

Решение премьер-министра Великобритании Терезы Мэй из страны 23 российских дипломатов является «дикостью». Такое мнение в интервью еженедельнику «Звезда» высказал председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Таким выпадом в адрес главы российского внешнеполитического ведомства Великобритания проявила самые худшие черты своей политики, которую она проводит на протяжении многих веков. Такая дикость вообще встречается впервые в дипломатической практике. Люди, к которым относятся министры иностранных дел, вообще неприкасаемы с точки зрения санкций и каких-либо обвинений. И поэтому, попытка «втянуть» Лаврова в это дело оскорбительна для нашей страны. Пусть лучше британцы угомонят своего министра Джонсона, который знаменит своим экстравагантным поведением», - заявил Джабаров. Читать далее…