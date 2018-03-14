Путин поблагодарил крымчан за восстановление исторической справедливости

Президент России Владимир Путин поблагодарил крымчан за решение о воссоединении с Россией, восстановившее нарушенную в СССР историческую справедливость. Об этом президент сказал на концерте-митинге в Севастополе, приуроченном к четвертой годовщине воссоединения Крыма с Россией.

«Четыре года назад вы приняли историческое решение. Благодаря вашему решению Севастополь и Крым вернулись в свой родной дом нашей общей родины, дом нашей матушки России», — сказал Путин.

Президент России Владимир Путин в среду по прибытии в Крым осмотрел новый аэровокзальный комплекс аэропорта Симферополь.