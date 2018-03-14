Сотни детей подверглись насилию на военных базах США

Опасности дети подвергаются даже на военных базах США, выяснили журналисты..

По данным репортеров, с 2007 года в школах и военных подразделениях Пентагона насилию подверглись более шестисот детей. Речь идет о тех, кто живет на таких базах.

Ужасающие данные получены как при личных беседах, так и на основе официальных отчетов. В большинстве случаев, это надругательства одних подростков над другими.

За редким исключением, военная прокуратура США старается замять такие инциденты. О реабилитации пострадавших речи не идет.