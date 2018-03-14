Мэй поругалась с членами парламента из-за России после своего выступления

Лидер оппозиционной в Великобритании Лейбористской партии Джереми Корбин призвал действовать в отношении России «на основе четких доказательств» из-за инцидента с отравлением в Солсбери. Об этом он заявил сразу после выступления премьер-министра Терезы Мэй.

«Наш ответ должен быть решительным и в то же время соразмерным, и при этом он должен быть основан на четких доказательствах», - заявил Корбин.

Таким образом, Корбин осудил сам акт покушения в Солсбери, но не присоединился к осуждению за него именно России, дав понять, что не вполне убежден в правомерности обвинений.

Как пишет Telegram-канал «Россия в глобальной политике», в кулуарах после заседания пресс-секретарь оппозиционера «подлил масла в огонь» и объяснил риторику шефа: мол, «у MI6 и MI5 слишком сомнительная репутация по части изысканий в сфере оружия массового поражения (химического в частности), чтобы принимать на веру все, что говорится. Намек на Ирак».

Тереза Мэй назвала эти наветы возмутительными и шокирующими. Консерваторы ее активно поддержали, заклеймив Корбина. После этого депутат-лейборист Крис Мэтсон заявил, что в Великобритании зафиксировано 15 смертей россиян, причины которых можно трактовать неоднозначно и спросил Мэй, намного ли это больше, чем в других странах, а если да, то почему бы это? Мэй ответила, что не все случаи подозрительные.

В заметке канала говорится, что весь этот скандал с обвинением России в причастности к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии запустили сами спецслужбы Великобритании.

«Почему именно в Великобритании тема странных случаев с русскими столь заметна? Ни в одной другой западной стране такого нет - ни в США, ни в Германии, ни во Франции, хотя заметных фигур в русской общине хватает везде. Получается, что либо российские спецслужбы чувствуют себя просто совсем как дома в Великобритании и делают что хотят - тогда вопрос к спецслужбам британским, а чем они заняты. Либо совсем уж интересное предположение - именно последние как раз и заняты», - говорится в сообщении канала.

66-летний Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия 4 марта подверглись воздействию нервно-паралитического вещества. Их обнаружили без сознания на скамейке у торгового центра The Maltings в Солсбери, в настоящее время они продолжают находиться в больнице в критическом состоянии. 14 марта британский премьер Тереза Мэй заявила, что отравление якобы произошло при помощи созданного в Советском Союзе боевого отравляющего вещества семейства «Новичок».