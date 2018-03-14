МИД РФ назвал заявление Терезы Мэй грубой провокацией

Заявление премьер-министра Великобритании Терезы Мэй четырнадцатого марта о мерах «наказания» РФ под фальшивым предлогом о якобы причастности к отравлению Сергея Скрипаля и его дочери расцениваем как беспрецедентно грубую провокацию, подрывающую основы межгосударственного диалога между странами, заявили в МИД Российской Федерации.

«Считаем категорически неприемлемым и недостойным тот факт, что правительство Великобритании в своих неблаговидных политических целях пошло на дальнейшее серьезное обострение отношений, объявив о целом наборе враждебных мер, включая высылку из страны двадцати трех российских дипломатов», - говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что «британское правительство сделало выбор в пользу конфронтации с РФ» и снова «попыталось развязать антироссийскую кампанию».

В сообщении МИД РФ резюмируется, что «ответные меры не заставят себя ждать».