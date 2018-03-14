Ученые поймали три «инопланетных» сигнала за несколько дней

Астрономы из технологического университета Суинберна в Мельбурне зафиксировали два мощных «быстрых» радиоимпульса 9 и 11 марта, еще один радиосигнал поймала команда исследователей Breakthrough Listen, которая занимается поисками внеземной жизни. Об этом сообщило австралийское издание The Sydney News.

Сигналы, зафиксированные астрономами из Мельбурна и командой Breakthrough Listen, принял австралийский радиотелескоп Паркса. Один из них стал самым мощным за всю историю наблюдений.

«Обнаружение сразу трех “быстрых” радиоимпульсов – довольно необычное явление. Это удача», - цитирует издание сотрудника астрофизического центра Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики Питера Уильямса.

«Быстрый» радиоимпульс – это единичный всплеск, фиксируемый радиотелескопами, который появляется спонтанно и длится несколько миллисекунд. Природа его до сих пор не изучена, ученые предполагают, что эти радиоимпульсы могут возникать от столкновения звезд или посылаются внеземными цивилизациями.