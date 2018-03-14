На Украине объявили в розыск экс-супруга Максаковой

МВД Украины объявило в розыск бизнемена из РФ Владимира Тюрина, которого подозревают в причастности к убийству в Киеве экс-депутата Государственной думы Дениса Вороненкова.

Тюрин имеет статус «лица, скрывающегося от органов прокуратуры», сообщается на сайте МВД Украины.

Бизнесмен был гражданским супругом Максаковой до ее замужества с Вороненковым.

Вороненкова убили 23 марта 2017 года в центре Киева. В начале октября Генпрокуратура Украины заявила, что следствие установило заказчиков, организаторов и исполнителей убийства бывшего депутата Госдумы. По версии следственных органов, заказчиком является Тюрин.