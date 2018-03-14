Мэй пытается отвлечь внимание британцев от проблем Brexit – Матвиенко

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что премьер Великобритании Тереза Мэй обвинениями в адрес России пытается отвлечь внимание подданных страны отвлечь внимание от проблем Brexit, а также поднять свой рейтинг.

По словам Валентины Матвиенко, власти Великобритании своими «неумными» действиями в связи с делом бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля нанесли урон российско-британским взаимоотношениям.

«Я надеюсь, здравомыслящие политики Великобритании понимают, какой урон (нанесен) нашим двусторонним отношениям такими неумными действиями действующих (британских) властей», - заявила Матвиенко.

Ранее британский премьер Тереза Мэй заявила, что власти Великобритании планируют выслать из страны 23 российских дипломатов из-за скандала, связанного с делом об отравлении шпиона Сергея Скрипаля. Также Великобритания отзывает приглашение министру иностранных дел России Сергею Лаврову посетить Лондон.