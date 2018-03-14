Названы сроки открытия автомобильной части Крымского моста

Генеральный подрядчик строительства Крымского моста Аркадий Ротенберг рассказал, когда автомобили поедут по Крымскому мосту. Строители будут готовы сдать автомобильную часть Крымского моста «после 9 мая». Об этом заявил журналистам руководитель компании «Стройгазмонтаж» (генеральный подрядчик строительства Крымского моста) Аркадий Ротенберг.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе посещения Крымского моста выразил пожелание, чтобы автомобильное движение по Крымскому мосту стартовало уже к лету. Планировалось, что мост откроется в декабре 2018 года.

«Хотелось бы, конечно, чтобы люди в летний сезон могли (воспользоваться). (...) Надеюсь, что будет сделано все, как положено, в срок, может быть, даже раньше срока», - сказал Путин.

По словам Путина, проект Крымского моста пытались реализовать в течение всего XX века.