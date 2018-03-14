«Газпром» планирует начать переговоры по контрактам с «Нафтогазом»

«Газпром» объявил о том, что в ближайшее время планируется начать переговоры по контрактам с украинским «Нафтогазом».

Украинская компания подтвердила готовность к переговорам о расторжении контрактов, они планируются в ближайшие дни. Об этом заявил заместитель председателя правления российского газового гиганта Александр Медведев, информирует РИА Новости.

«Сегодня "Газпром" на свой запрос получил от "Нафтогаза Украины" подтверждение о готовности начать переговоры в рамках процедуры расторжения действующих контрактов на поставку и транзит газа. Предполагаем эти переговоры провести в ближайшие дни», - заявил Миллер.

До этого стало известно, что процесс расторжения существующих контрактов с «Нафтогазом» займет около двух лет.