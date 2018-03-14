Трактор столкнулся с электричкой в Москве

Электричка столкнулась с трактором вблизи станции «Маленковская» на северо-востоке Москвы. В результате инцидента первый вагон сошел с рельсов. Также были повреждены две опоры моста. Путепровод находился на реконструкции.

В результате аварии пострадал тракторист, в электричке людей не было. По предварительным данным, трактор перевозил плиту на месте проводимых работ и попал под поезд.

Для ликвидации последствий происшествия и перевозки пассажиров будут ходить компенсационные автобусы от станции «Лосиноостровская» до платформы Яуза.