Лавров не принимал приглашение Мэй - Захарова

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров даже не принимал приглашение от Великобритании посетить страну. Об этом на своей странице в Facebook написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Одно небольшое пояснение до официальной реакции на заявление британского премьера. Мэй "отозвала" приглашение Лаврову на посещение Великобритании. Только он его не принимал», - отметила Захарова.

12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила Россию в причастности к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его 33-летней дочери. В Москве это обвинение отрицают и называют провокацией. МИД РФ назвал заявление Мэй «цирковым шоу», отметив, что британские власти не предоставили ни одного доказательства или официального запроса по этому делу.

Сегодня Тереза Мэй выступила с очередным заявлением. По ее словам, власти Великобритании планируют выслать из страны 23 российских дипломатов из-за скандала вокруг «дела Скрипаля». Кроме того Лондон решил «отозвать» приглашение главе МИД РФ Сергею Лаврову посетить город. На сборы Великобритания дала российским дипломатам неделю.

Также Мэй выступила с резкой критикой в адрес российского министра иностранных дел. Она сказала, что Лавров якобы «не достоин своего поста». Официальный предстаивтель МИД РФ Мария Захарова не оставила без внимания слова Мэй, напомнив ей, что что оценку работе российских министров дает исключительно президент России.