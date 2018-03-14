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Лавров не принимал приглашение Мэй - Захарова

Лина Давыдова
17:42 14.03.2018
Комментируя решение британского премьера Терезы Мэй «отозвать» приглашение Сергею Лаврову на посещение королевства, Мария Захарова отметила, что глава МИД РФ его даже не принимал.
Фото: MFA Russia Press Service / Global Look Press

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров даже не принимал приглашение от Великобритании посетить страну. Об этом на своей странице в Facebook написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Одно небольшое пояснение до официальной реакции на заявление британского премьера. Мэй "отозвала" приглашение Лаврову на посещение Великобритании. Только он его не принимал», - отметила Захарова.

12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила Россию в причастности к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его 33-летней дочери. В Москве это обвинение отрицают и называют провокацией. МИД РФ назвал заявление Мэй «цирковым шоу», отметив, что британские власти не предоставили ни одного доказательства или официального запроса по этому делу.

Сегодня Тереза Мэй выступила с очередным заявлением. По ее словам, власти Великобритании планируют выслать из страны 23 российских дипломатов из-за скандала вокруг «дела Скрипаля». Кроме того Лондон решил «отозвать» приглашение главе МИД РФ Сергею Лаврову посетить город. На сборы Великобритания дала российским дипломатам неделю.

Также Мэй выступила с резкой критикой в адрес российского министра иностранных дел. Она сказала, что Лавров якобы «не достоин своего поста». Официальный предстаивтель МИД РФ Мария Захарова не оставила без внимания слова Мэй, напомнив ей, что что оценку работе российских министров дает исключительно президент России.

В Великобритании продолжает набирать обороты скандал с отравлением бывшего шпиона Сергея Скрипаля. На первый взгляд кажется странным, что вокруг экс-полковника ГРУ столько шумихи. Но политологи полагают, что Скрипаль - всего лишь очередной повод упрекнуть Россию в якобы агрессии, отсутствии демократии и накалить атмосферу в российском обществе накануне предстоящих выборов президента, до которых остались считанные дни. Зачем на самом деле Великобритания бездоказательно обвиняет Россию в причастности к «делу Скрипаля» и кто может стоять за отравлением экс-полковника ГРУ и его дочери? Все это обсудят эксперты в эфире ток-шоу «Процесс». Не пропустите - 14 марта в 21:35 на телеканале «Звезда».

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