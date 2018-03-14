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На Ангелу Меркель совершено нападение

Константин Тигров
18:02 14.03.2018
У здания Бундестага неизвестный злоумышленник совершил попытку нападения на вновь избранного канцлера Германии Ангелу Меркель.
На Ангелу Меркель совершено нападение
Фото: Simone Kuhlmey / ZUMAPRESS.com / Globallook

Мужчина пытался напасть в Берлине на Ангелу Меркель, которую вновь избрали канцлером ФРГ.

Нападавший кричал на Меркель и пытался к ней приблизиться, когда она выходила из здания Бундестага после выборов, однако его мгновенно задержали правоохранители, информирует Die Welt.

Ранее стало известно, что Меркель стала канцлером Германии в четвертый раз. Она избрана на четыре года.

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