На Ангелу Меркель совершено нападение

Мужчина пытался напасть в Берлине на Ангелу Меркель, которую вновь избрали канцлером ФРГ.

Нападавший кричал на Меркель и пытался к ней приблизиться, когда она выходила из здания Бундестага после выборов, однако его мгновенно задержали правоохранители, информирует Die Welt.

Ранее стало известно, что Меркель стала канцлером Германии в четвертый раз. Она избрана на четыре года.