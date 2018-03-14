США диктуют внешнюю политику Великобритании – эксперт

Внешняя политика Великобритании по отношению к России выстраивается в неком ключе, который задают из-за океана, скорее всего, из Вашингтона. Об этом рассказал в интервью сайту телеканала «Звезда» заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин.

«Русофобские настроения в общественно-политических кругах Великобритании сегодня начинают оформляться в некие уже дипломатические решения, и это чрезвычайно прискорбно, потому что ухудшение отношений между Великобританией и Россией изначально идет от Великобритании. Это они надумают всевозможные предлоги для того, чтобы объявить Россию виновницей неких покушений. Надо учитывать, что мы неоднократно заявляли о необходимости участия наших специалистов в расследовании якобы покушения на жизнь экс-полковника Сергея Скрипаля. Однако, они не принимаются во внимание Великобританией, идут голословные необоснованные обвинения якобы в отравлении жителей Великобритании спецслужбами России. Чувствуется, что внешняя политика Великобритании по отношению к России выстраивается в неком ключе, который задают из-за океана, скорее всего, из Вашингтона», - рассказал сайту «Звезды» Кошкин.

Ранее посол России в Великобритании Александр Яковенко предупредил, что на высылку российских дипломатов последует ответная реакция. По его словам, Москва рассматривает это как провокацию.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй ранее заявила, что страна приостанавливает двусторонние контакты с Россией, в том числе, отзывает приглашение главе МИД РФ Сергею Лаврову посетить Лондон, и высылает из страны 23 российских дипломатов. Это связано с отравлением работавшего на британские спецслужбы бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.