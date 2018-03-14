Посол РФ в Великобритании ответил на высылку российских дипломатов

Посол России в Великобритании Александр Яковенко предупредил, что на высылку российских дипломатов последует ответная реакция.

«Все, что сделало сегодня британское правительство, совершенно неприемлемо. Мы рассматриваем это как провокацию. Мы полагаем, что Великобритания должна придерживаться международного права, и поэтому Лондону необходимо отправить запрос в Организацию по запрещению химического оружия, и мы будем готовы рассмотреть этот запрос в течение 10 дней. Это международное право, и это именно то, о чем говорил сегодня наш министр», - заявил Яковенко.

Посол предупредил Лондон, что Москва ответит на этот шаг.

«Мы считаем, что меры, предпринимаемые британским правительством, не имеют ничего общего с ситуацией в Солсбери, мы считаем - это очень серьезная провокация. И, конечно, мы не готовы говорить на языке "ультиматумов"», - добавил посол.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что страна в связи с отравлением работавшего на британские спецслужбы бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля приостанавливает двусторонние контакты с Россией, в том числе отзывает приглашение главе МИД РФ Сергею Лаврову посетить Лондон, и высылает из страны 23 российских дипломатов.