Захарова прокомментировала критику Мэй в адрес Лаврова

Официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова прокомментировала слова премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, которая заявила, что глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров якобы «не достоин своего поста».

«Тереза, Лавров — российский министр, а не британский. И оценку ему как министру дает президент России. Я понимаю, что Вам бы хотелось думать иначе. Но Ваш министр — Борис Джонсон», — написала на своей странице в Facebook Захарова.

До этого Тереза Мэй заявила, что 23 российским дипломатам необходимо покинуть территорию Великобритании, добавив, что Британия приостанавливает все двусторонние контакты с Российской Федерацией и отзывает приглашение Лаврову посетить Лондон.