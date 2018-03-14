Убивали специально людей, которые ранее попадали в кадр - Поклонская о Майдане

В госперевороте на Украине в 2014-м году участвовали радикалы, которые выдавали себя за студентов. Об этом в интервью Александру Стриженову в программе «Звезда на "Звезде"» рассказала депутат Госдумы РФ, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская.

«Студенты - это ширма, провокация чистейшей воды. От начала и до конца. 30 ноября 2014 года, я это очень хорошо помню, потому как мы тогда отмечали День прокуратуры Украины. И в этот же день произошел пик - начали везде говорить о том, что на Майдане мирных студентов "разнесли" сотрудники "Беркута". На самом деле, это была провокация, как со стороны предателей, которые находились в органах МВД Украины, а также чиновников, так и со стороны тех радикальных сил, которые выдавали себя за студентов. Да, пострадали невинные люди. Но эти невинные люди были для прикрытия глаз», - сказала Поклонская.

Она также добавила, что многие погибшие были выбраны в качестве «сакральных жертв» госпереворота неслучайно. По словам Поклонской, организаторы Майдана специально выбирали лица, которые мелькали в Сети.

«Сакральные жертвы выбирались не просто так. Причем выбирались те люди, которые незадолго до гибели попадали в кадр: либо читали красиво патриотические стихи, либо просто случайно попадали в кадр. А потом их хоронят и называют Небесной сотней. Это не случайные люди», - пояснила Поклонская.

Небесной сотней на Украине называют сторонников Майдана, которые погибли во время устроенных ими же беспорядков в 2014 году в Киеве. По данным Министерства здравоохранения Украины, с 30 ноября 2013 года по 14 апреля 2014-го в ходе акций протеста в столице и других регионах страны погибло 106 человек.