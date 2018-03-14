В Китае началась разработка многоразового космического беспилотника

Китай начал разработку беспилотного космического корабля многоразового использования, пишет американское издание The National Interest.

Созданием нового космического аппарата занимается начала китайская государственная аэрокосмическая корпорация. Внешне космоплан напоминает американский орбитальный самолет Boeing X-37B. По мнению экспертов, китайский космоплан может унаследовать от него ряд недостатков, в том числе – малую пригодность для боевого применения.

«Создание аппарата, способного возвращаться из космоса, добавляет ему тонны лишнего веса, которые отрицательно скажутся на его маневренности и объемах полезной нагрузки», - цитирует издание экспертов американского Союза обеспокоенных ученых Лору Грего и Дэвида Райта.

Автор статьи уточнил, что разработка аналога X-37B является второй попыткой Китая создать космический самолет. В 2011 году проводились испытания космоплана «Божественный дракон». Он был поднят в воздух на самолете-носителе, переделанном из бомбардировщика, и совершил полет в атмосфере. Между тем неизвестно, продолжилась ли его разработка.