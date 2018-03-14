Президент Российской Федерации Владимир Путин оценил ход строительства Крымского моста.

Он выразил пожелание, чтобы уже в летний сезон жители России могли воспользоваться этим сооружением.

«Осталось только дооборудовать, я понимаю, автомобильную дорогу дооборудовать, там разметку сделать, положить асфальтобетон, это уже не самая сложная работа», — добавил Путин, выразив надежду, что мост будет готов к сроку или «даже раньше срока».

Ранее стало известно, что глава государства прибыл на Крымский мост.