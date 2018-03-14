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Депутат Госдумы раскритиковал идею о продлении водительских прав

Артем Афонский
16:10 14.03.2018
Депутат Вячеслав Лысаков, раскритиковал идею автоматической пролонгации водительских прав для москвичей.
Фото: pixabay.com

По мнению Лысакова, прежде чем заявлять подобные планы – нужно их доработать, ибо пока не совсем понятно, как это будет действовать.

«Завиральная идея честно говоря. Как можно продлевать документ, срок действия которого ограничен временем? Что значит продлевать? Вот у вас закончилось удостоверение по времени – а его продлили. Вам все равно нужно обратится хоть в ГИБДД, хоть в МФЦ», - говорит депутат.

«Сейчас есть хорошая практика – создание соответствующих информационных центров, где сосредотачивается получение любых документов, справок. Но вам в любом случае для нового удостоверения нужно сдать старое, сдать медицинскую справку. Поэтому заявление чиновника о том, что мы будем продлевать для хороших водителей права – выглядит довольно завиральной абстракцией», - заявил депутат.

 Ранее сообщалось, что в Москве могут автоматически начать продлевать водительские права.

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