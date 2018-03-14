Мэй объявила о высылке российских дипломатов из Великобритании

Власти Великобритании планируют выслать из страны 23 российских дипломатов из-за скандала, связанного с делом об отравлении шпиона Сергея Скрипаля. Также Великобритания отзывает приглашение министру иностранных дел России Сергею Лаврову посетить Лондон. Об этом заявила британский премьер Тереза Мэй. По ее словам, это ответная мера по делу экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. На сборы Лондон дал российским дипломатам неделю.

«Британия приостанавливает все двусторонние контакты с Россией, отзывает приглашение Лаврову», - заявила Мэй в парламенте Великобритании.

66-летний бывший полковник ГРУ и его 33-летняя дочь четвертого марта подверглись воздействию нервнопаралитического вещества. Их нашли без сознания на скамейке недалеко от торгового центра The Maltings в Солсбери. Сейчас они находятся в больнице в критическом состоянии.

В 2004 году Скрипаль был арестован ФСБ России и позже приговорен к 13 годам лишения свободы за госизмену, а также лишен всех званий и наград. В 2010 году он просил политического убежища у США. Его передали США в рамках обмена лицами, арестованными по обвинению в шпионаже. С тех пор Скрипаль стал проживать в Великобритании.

12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила Россию в причастности к отравлению Скрипаля и его дочери. В Москве это обвинение отрицают, называя это провокацией. МИД РФ назвал это заявление «цирковым шоу», отметив, что британские власти не предоставили ни одного доказательства или официального запроса по этому делу.