Сценарий отравления Скрипаля списали с британского сериала

История отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля происходит в точном соответствии с сюжетом сериала «Ответный удар», по странному стечению обстоятельств также снятому в Великобритании. Пользователи Сети обратили внимание на эту странность.

💥 Вся история со Скрипалем происходит по сценарию сериала "Ответный удар" pic.twitter.com/yi4UDkE1O3 — Anatoliy Kurlaev (@TolyaKurlaev) 13 марта 2018 г.

«Что меня удивляет во всей этой истории со Скрипалем? Видимо, никто не досмотрел сериал "Ответный удар" до пятого сезона? Там раскручивается этот же сценарий. Даже газ называется "Новичок". И создатель его — сбежавший из России химик-татарин. Но, видимо, у британского правительства пока нет окончательного решения, потому и у сериала пока всего 6 серий из 10. И заканчиваются они на том, что "Новичком" завладела британская разведка», - пишет в Facebook пользователь Елена Золотова.

В среду, 14 марта, истек срок ультиматума, выдвинутого британским премьером Терезой Мэй России в связи с отравлением нервно-паралитическим веществом бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Глава британского кабмина потребовала, чтобы РФ в течение двух дней пояснила, попал ли газ в Соединенное Королевство случайно или Скрипаль был намеренно отравлен российской стороной.

В ответ на это иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что власти Великобритании разыгрывают политические сцены.