В Харькове разрисовали фашистской символикой памятник УПА*

В Харькове неизвестные раскрасили памятник Украинской повстанческой армии (УПА - организация запрещенная в РФ), нарисовав на нем фашистскую свастику. Об этом сообщает сайт «Комсомольской правды».

Инцидент произошел в ночь на 14 марта, неизвестные изобразили фашистскую свастику красной краской. В данный момент местные правоохранители просматривают видео с камер наблюдения в поисках виновных, а местные коммунальщики получили задачу спешно привести памятник в порядок.

Памятная плита УПА в Харькове была установлена относительно недавно, после государственного переворота на Украине в рамках насаждения новой идеологии. С тех пор она нередко страдала от рук жителей города – например, в прошлом году плиту уже обливали краской.

*УПА - организация, признанная экстремистской в России, запрещена территории РФ.