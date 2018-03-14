Соединенное Королевство продолжает разыгрывать политические сцены – Лавров о «деле Скрипаля»

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что власти Великобритании разыгрывают политические сцены, используя при этом «дело об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля».

«Вместо направления запроса (в рамках обязательств по Конвенции о запрещении химического оружия – прим. ред.) Соединенное Королевство продолжает разыгрывать политические сцены», - прокомментировал Лавров.

Вместе с тем он сообщил, что ранее в Нью-Йорке было распространено официальное обращение о том, что «химикат» якобы был произведен в Советском Союзе, после чего перешел в собственность России.

«Как это все соотносится с зафиксированным той же самой Организацией по запрещению химоружия, в том числе в присутствии наблюдателей США, фактом полного завершения уничтожения нашей страной химического оружия - об этом не упоминается», - отметил Лавров.

Дипломат также процитировал обращение: «Заявляется, что никто, кроме России, не мог это отравляющее вещество провезти в Великобританию и никто, кроме России, не обладает мотивами для выбора указанных лиц в качестве жертв». На что Лавров заявил, что оставляет эту выдержку «без комментариев».

«И в наших, и в западных СМИ были представлены аргументы в пользу того, что как раз у России-то никаких мотивов и быть не было, а могли они быть, и наверняка были, у тех, кто хотел бы продолжать русофобскую кампанию во всех, без исключения, сферах человеческой деятельности», - цитирует слова дипломата РИА Новости.

Кроме того, Лавров процитировал письмо премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, которая ранее заявила, что все свои утверждения британская сторона делает «с высокой степенью вероятности».

«Для солидных людей, которые взывают к необходимости уважать международное право, а параллельно отказываются выполнять свои обязательства по Конвенции о запрещении химического оружия и говорят лишь о том, что проведенные ими действия позволяют судить о весьма вероятном вовлечении той или иной стороны, тех или иных лиц в ту или иную акцию, это не очень солидно и не очень серьезно», - отметил дипломат.

Ранее постоянный представитель РФ при Евросоюзе Владимир Чижов прокомментировал заявление Лондона о том, что Москва якобы должна была до среды ответить на обвинения по делу Скрипаля. Он отметил, что с Москвой язык ультиматумов не работает, а Российская Федерация ничего не боится.

Кроме того, согласно материалу, опубликованному в журнале The New York Times, США получили доступ к яду «Новичок» еще 20 лет назад.