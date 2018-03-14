Это напоминает Средневековье - американский эксперт об обвинениях в адрес РФ по «делу Скрипаля»

Рекс Тиллерсон заявил, что в Вашингтоне абсолютно уверены в проводимом властями Великобритании расследовании отравления Сергея Скрипаля в Солсбери и версии Лондона о возможной причастности к отравлению России. Госсекретарь США утверждал, что вещество, которым отравился бывший полковник ГРУ, «очевидно пришло из РФ» и предупредил, что данное нападение «повлечет за собой ответную реакцию».

Американский журналист Тим Керби, комментируя реакцию США на смерть Скрипаля, сравнил происходящее с правосудием в Средневековье.

«Я могу сказать одно. У нас очень интересный XXI век. Англичане говорят: "Вы совершили акт нападения на наше государство, поэтому мы не будем играть с вами в футбол". Представляете?! Это реальность. А что самое забавное - это то, что западные люди, которые провдигают западную систему, не понимают, что обвиненного человека есть право все отрицать. Нужно показать ему доказательство того, что преступление совершилось. Это напоминает Средневековье, где какой-то король говорит: "Вы виноваты", а ты все отрицаешь, но раз король сказал, значит, это так», - сказал эксперт в эфире ток-шоу «Особая статья» на телеканале «Звезда».

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены нервно-паралитическим веществом неизвестного происхождения 4 марта. Их нашли без сознания на скамейке у торгового центра в Солсбери. Оба находятся в больнице в критическом состоянии. В 2004 году Скрипаль был арестован ФСБ РФ и приговорен к 13 годам тюрьмы за госизмену, лишен всех званий и наград. В 2010 году его передали США в рамках обмена лицами, арестованными по обвинению в шпионаже. С тех пор экс-полковник ГРУ проживал в Великобритании.

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