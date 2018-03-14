Торговые войны: чем для США закончится введение пошлины на импорт стали и алюминия

Американский президент действовал в соответствии с подзабытой статьей 232 Закона о торговле 1962 года, которая позволяет вводить заградительные пошлины в случае угрозы национальной безопасности. С 1962 г. до настоящего времени в соответствии со статьей 232 этого закона министерством торговли США было подготовлено 26 обзоров относительно импорта определенных товаров, и только в восьми случаях был сделан вывод о существовании угрозы для национальной безопасности (последний раз - в 1981 г.), а президент подписал соответствующие указы, причем все случаи касались импорта нефти, пишет обозреватель еженедельника «Звезда» Вячеслав Холодков.

Закон 1962 г. не конкретизирует понятие «национальная безопасность», не уточнял его и сам Д. Трамп. В американских СМИ указывается, что сталь используется для производства танков, бронетехники, артиллерийских систем и т.д., алюминий - в авиастроительной промышленности, следовательно, возможное прекращение импорта в «особый период» снизит обороноспособность страны.

Вроде бы логично, если бы не одно «но». Упомянутый закон был принят в разгар холодной войны с целью обеспечения в условиях угрозы военного конфликта с СССР национальной безопасности путем ограничения товарных поставок из стран советского лагеря, однако геополитическая ситуация с тех пор радикально изменилась. Закон 1962 года противоречит обязательствам США в ВТО, правила которой в принципе допускают ограничение импорта каких-то товаров по соображениям безопасности, однако на деле применялись странами только в период непосредственной угрозы развязывания или ведения военных конфликтов (таковых, судя по заявлениям американских официальных лиц, в обозримой перспективе не предвидится). Кроме того, введенные Трампом пошлины распространяются на импорт не только из потенциально «враждебных» стран, но также на ввоз металлов из ЕС, Германии, Японии, Австралии и других государств, которых даже самые отъявленные конспирологи-фантазеры не могут подозревать в намерении напасть на США.

Поэтому многие специалисты сомневаются в искренности мотивов администрации Трампа. И основания для этих сомнений заключаются не только в отсутствии угрозы нападения на США. Читать далее...