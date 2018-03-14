Москвич отрезал кусок «жигулей», чтобы припарковаться
Житель Москвы отрезал кусок кузова чужих «жигулей», чтобы встать на стоянку.
Видео: Youtube / Политика & News
Соответствующее видео появилось на Youtube.
На кадрах видеозаписи очевидец происходящего подходит к мужчине с «болгаркой» и спрашивает, зачем он это делает.
В ответ оператор слышит, что владелец белых «жигулей» постоянно ставит свой автомобиль неправильно, чем мешает парковке.
Отпилив часть багажника, мужчина садится в свою машину и спокойно встает на освободившееся место.