Москвич отрезал кусок «жигулей», чтобы припарковаться

Соответствующее видео появилось на Youtube .

На кадрах видеозаписи очевидец происходящего подходит к мужчине с «болгаркой» и спрашивает, зачем он это делает.

В ответ оператор слышит, что владелец белых «жигулей» постоянно ставит свой автомобиль неправильно, чем мешает парковке.

Отпилив часть багажника, мужчина садится в свою машину и спокойно встает на освободившееся место.