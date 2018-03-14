Россия и Сирия подписали антитеррористический Протокол о сотрудничестве

Глава Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин прибыл с рабочим визитом в Сирийскую арабскую республику. Об этом рассказал официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Визит состоялся 13 марта. В Дамаске Бастрыкин встретился с сирийскими коллегами и представителями компетентных органов. В их числе начальники Бюро национальной безопасности Али Мамлюк, с которым Бастрыкин обсудил вопросы расследования преступлений террористической направленности.

Кроме того, глава СК РФ встретился с министром юстиции Сирии Ишамом Аш-Шааром и его заместителем Тайсиром Ас-Самади. Стороны обсудили механизмы взаимодействия и практических совместных решений с учетом компетенции ведомств. В результате переговоров был подписан протокол о сотрудничестве между СК РФ и Минюстом Сирии.

Кроме того, Бастрыкин посетил российскую базу в сирийском Хмеймиме. Там глава Следственного комитета провел беседу со следователями СК РФ, дав им указания относительно дальнейшей работы.