Итоги двухлетнего строительства Крымского моста показали на видео

В феврале 2016 года над Керченским проливом не было ничего – тогда только приступили к закладке фундамента и забили первые сваи. Теперь стройка Крымского моста перешагнула двухгодовой рубеж. Сейчас автомобильные пролеты моста уже соединили берега Керчи и Тамани.

Подготовительные работы продолжались 12 месяцев. На территории строительства специалисты провели поиск взрывоопасных предметов времен Второй Отечественной Войны. Вместе с тем, было обследовано 660 гектаров суши и акватории.

К февралю 2018 года были построены основные конструктивы автодорожной части моста, а именно – погружены сваи, сформированы опоры, а также установлены пролетные строения. Ожидается, что в конце текущего года будет произведено асфальтирование дороги, а также обустроена проезжая часть.

Как отметили в инфоцентре «Крымский мост», на одном из морских участков строительства железной дороги в настоящее время уже проводится надвижка пролетов над акваторией.

Кроме того, у фарватера были возведены две большие опоры высотой 35 метров. Именно на них были установлены судоходные арки.

Отмечается, что в строительстве Крымского моста в любую погоду принимает участие команда, в составе которой более 13 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что Крымский мост перейдет под постоянную охрану полиции. На переправе появятся стационарные посты органов внутренних дел.