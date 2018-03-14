В Японии раскопали крупнейший в истории страны клад

В Японии был найдет крупнейший денежный клад, который отправили в хранилище культурных ценностей Кумагая. Его нашли в префектуре Сайтама на раскопках времен средневековой Эпохи воюющих царств в городе Хасуда.

«Это крупнейшая в Японии находка монет в глиняном кувшине. Также крупнейшей она является и по числу обнаруженных монет», — говорится в заявлении музея.

Отмечается, что кувшин в хорошем состоянии. В нем лежали 260 медных монет. Эксперты предполагают, что при захоронении клада монеты связали веревкой, пропущенной через специальную дырку в середине каждой монеты, сообщает «Комсомольская правда».

По мнению археологов, захоронение было сделано после XV века для сбережения ценностей в неспокойное время.