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Режиссер новых «Звездных войн» обвинил Россию во вмешательстве в сюжет фильма

Вадим Синицын
13:21 14.03.2018
«Русские хакеры и боты» напали на режиссера Райана Джонсона, чтобы вынудить его изменить сюжет последнего на данный момент фильма из серии «Звездные войны». «Русская угроза» вышла на новый уровень.
Режиссер новых «Звездных войн» обвинил Россию во вмешательстве в сюжет фильма
Фото: Christoph Hardt / ZUMAPRESS / Globallookpress

Режиссер последнего на данный момент фильма в серии «Звездные войны» Райан Джонсон рассказал о «вмешательстве России» в сценарий картины. Об этом сообщает издание Polygon, которое приводит слова из его интервью  в рамках вышедшего документального фильма «Режиссер и джедаи».

По словам режиссера, фильм «Звездные войны: Последние джедаи», его Twitter-аккаунт якобы атаковали «русские хакеры». Джонсону показалось, что они желают контролировать определенные части сценария в неизвестных ему целях. В частности, они якобы пытались заставить его сохранить жизнь одному из персонажей - генералу Хаксу.

Режиссер добавил, что его атаковали «сотни русских аккаунтов». По словам Джонсона, он не понимал, почему «русские хакеры и боты» так заинтересованы в сохранении жизни персонажу генерала, однако в комментариях раскрыли эту «тайну». Режиссеру объяснили, что русские хакеры якобы любят диктатуру, тоталитаризм и ненавидят демократию, в связи с чем и пытались оставить в «Звездных войнах» авторитарного сурового генерала, который им полюбился.

У других пользователей Сети тоже возникли вопросы. В частности, они интересовались, каким образом «русские хакеры и боты» узнали подробности сценария на ранних этапах его написания, а также спрашивали, какие медикаменты употребляет Райан Джонсон, и являются ли они безрецептурными.

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