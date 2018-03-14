Режиссер новых «Звездных войн» обвинил Россию во вмешательстве в сюжет фильма

Режиссер последнего на данный момент фильма в серии «Звездные войны» Райан Джонсон рассказал о «вмешательстве России» в сценарий картины. Об этом сообщает издание Polygon, которое приводит слова из его интервью в рамках вышедшего документального фильма «Режиссер и джедаи».

По словам режиссера, фильм «Звездные войны: Последние джедаи», его Twitter-аккаунт якобы атаковали «русские хакеры». Джонсону показалось, что они желают контролировать определенные части сценария в неизвестных ему целях. В частности, они якобы пытались заставить его сохранить жизнь одному из персонажей - генералу Хаксу.

Режиссер добавил, что его атаковали «сотни русских аккаунтов». По словам Джонсона, он не понимал, почему «русские хакеры и боты» так заинтересованы в сохранении жизни персонажу генерала, однако в комментариях раскрыли эту «тайну». Режиссеру объяснили, что русские хакеры якобы любят диктатуру, тоталитаризм и ненавидят демократию, в связи с чем и пытались оставить в «Звездных войнах» авторитарного сурового генерала, который им полюбился.

У других пользователей Сети тоже возникли вопросы. В частности, они интересовались, каким образом «русские хакеры и боты» узнали подробности сценария на ранних этапах его написания, а также спрашивали, какие медикаменты употребляет Райан Джонсон, и являются ли они безрецептурными.