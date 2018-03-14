Пилоты гражданских самолетов встретились с «НЛО» над Аризоной

Пилоты пассажирских самолетов Airbus A321 и Learjet наблюдали в небе над Аризоной неопознанный летающий объект, летевший на высоте 12 с лишним километров, сообщает интернет-портал The Drive. Инцидент произошел 24 февраля во второй половине дня. Расстояние между воздушными судами не превышало 11 километров.

Первым странный объект заметил пилот Learjet. Он запросил диспетчерский центр в Альбукерке, есть ли воздушные суда над его самолетом, на что получил отрицательный ответ. В это время пилот Airbus вышел в эфир и заявил, что видит НЛО.

«Это просто сияющий шар, он движется противоположным курсом на несколько тысяч футов выше нас», - сообщил пилот диспетчеру.

Схожие инциденты, говорится в публикации, происходили в октябре 2017 года в небе над Орегоном и Северной Калифорнией.

Как утверждает автор статьи, местность, над которой произошла нынешняя встреча с неопознанным летающим объектом, изобилует военными объектами, причем на некоторых проводятся испытания перспективных вооружений и техники. К востоку от места инцидента находится ракетный полигон Уайт Сэндс и авиабаза Холломан. На севере, в Фениксе, расположена авиабаза ВВС Люк, на которой базируются истребители F-35. А южнее места, где пилоты наблюдали странный объект, находятся подразделения беспилотной авиации в форте Хуачука, в том числе – подчиненные командованию специальных операций армии США.