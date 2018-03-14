Россия готова к «космическому» вызову Трампа – эксперт о заявлении США

Военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец в интервью сайту телеканала «Звезда» прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о создании так называемых «космических войск».

По его словам, Россия неоднократно обращалась к США с предложением не превращать космос в поле боя. Несмотря на это, в последние десятилетия американцы «разработали целую плеяду космических систем» с целью ведения космических войн.

«Трамп дает указания создать новый вид вооруженных сил Соединенных Штатов Америки – космические войска. А что Россия? Да, мы не спали. Приходится констатировать, что к этому "космическому" вызову Трампа мы готовы. И надо впервые прямо сказать, что Россия готова к тому, чтобы создать боевой космос», - рассказал Баранец.

Он также отметил, что речь идет про боевые системы, предназначенные для работы в космосе.

«Мы об этом пока не говорили, но пришло время сказать, так же, как и Путин в послании Федеральному собранию открыто сказал о том, чем мы располагаем. Я думаю, что придет время и Владимир Владимирович скажет еще об этом», - подчеркнул эксперт.

Вместе с тем Баранец заявил, что этот шаг не принадлежал России.

«Мы не хотим принципиально милитаризовать космос, мы не хотим лезть в космос, мы хотим сделать космос мирным полем для сотрудничества. Мы хотим, чтобы летали наши, американские космонавты. Мы не хотим, чтобы там разродились космические войны», - заключил Баранец.

Ранее Дмитрий Рогозин заявил, что США «открывают ящик Пандоры» заявлениями о космическом оружии.