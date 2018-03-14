Нельзя упасть ниже пола – Песков об отношениях РФ и США после назначения нового главы Госдепа

Назначение нового государственного секретаря США не может привести к ухудшению двусторонних отношений России и Соединенных Штатов. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Связано это с тем, что текущий уровень двусторонних отношений уже максимально плох. Новое назначение не испортит его просто в силу того, что хуже стать не может, отметил Песков.

«Понимаете, вряд ли можно упасть ниже пола. Поэтому в этом плане опасаться дальнейшего ухудшения вряд ли приходится, но в любом случае, конечно, остается надежда на конструктивизм и трезвый подход во взаимных отношениях», - рассказал Песков.

Президент США Дональд Трамп отправил в отставку главу Госдепа Рекса Тиллерсона 13 марта, объяснив это необходимостью формирования новой команды для переговоров с КНДР. На место главы американской дипломатии Трамп взял бывшего директора ЦРУ Майкла Помпео.