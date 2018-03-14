Москва не приемлет голословных обвинений – Песков о «деле Скрипаля»

Россия не имеет никакого отношения к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Вместе с тем Москва остается открытой для сотрудничества в расследовании этого инцидента. С таким заявлением выступил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Позиция Москвы хорошо известна, позиция Москвы была доведена по дипломатическим каналам до Лондона, она заключается в том, что Москва не имеет никакого отношения к происшествию, которое имело место в Великобритании. Москва не приемлет абсолютно голословных и не подкрепленных какими-либо доказательствами обвинений в свой адрес и не приемлет также языка ультиматума», - сообщил он.

Вместе с тем Песков заявил, что, несмотря на открытость для взаимодействия в расследовании инцидента, Москва «не встречает взаимности со стороны британцев». Он подчеркнул, что в России надеются на возобновление здравого смысла у Великобритании.

Ранее сообщалось, что постоянный представитель РФ при Евросоюзе Владимир Чижов прокомментировал заявление Лондона о том, что Москва якобы должна была до среды ответить на обвинения по делу Скрипаля.