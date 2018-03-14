Меркель стала канцлером Германии в четвертый раз

Бундестаг выбрал Ангелу Меркель канцлером Германии в четвертый раз. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы федерального собрания Вольфганга Шойбле.

«Ангела Меркель получила необходимое большинство, она избрана канцлером», - рассказал Шойбле.

Меркель выбирали канцлером путем тайного голосования среди депутатов Бундестага. Политик пользовалась поддержкой многих парламентариев, поэтому голосование было скорее техническим, и Ангела Меркель стала главой правительства в четвертый раз.

Ранее Меркель выдвинула на должность генсека Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр – премьера федеральной земли Саар. Судя по всему, именно Аннегрет теперь будет кандидатом в канцлеры от правящего блока на следующих выборах в 2021 году.