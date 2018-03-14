Названа новая дата презентации Apple

В Apple определились с датой новой презентации. Корпорация проведет мероприятие с 4 по 8 июня 2018 года в Сан-Хосе в McEnery Convention Center. На конференцию приедут много гостей и разработчики Apple. Регистрация участников закончится 22 марта.

Ожидается, что будут представлены новые версии операционных систем компании: macOS, iOS, watchOS, tvOS и продемонстрированы новые гаджеты Apple, сообщает газета «Известия».

Напомним, на прошлогодней конференции WWDC Apple презентовала новый iPad Pro.