Стало известно о тайной встрече Порошенко с Помпео

Лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко сообщил, что глава Незалежной Петр Порошенко на прошлой неделе тайно встретился с бывшим главой ЦРУ Майком Помпео, который был назначен новым главой Госдепа США. С таким заявлением Ляшко выступил в эфире телеканала «112 Украина».

Нардеп заявил, что, кроме военной поддержки с американской стороны, Украине необходима «экономическая и стратегическая» помощь. Он отметил, что Украина каждый год якобы будет терять приблизительно 3-4 миллиарда долларов после запуска «Северного потока-2».

«США, как гарант нашей независимости, в том числе по Будапештскому меморандуму, должны принять все меры, в том числе влияния на наших европейских партнеров, в том числе Еврокомиссию, чтобы остановить строительство "Северного потока — 2", так как это вопрос экономической безопасности», - заключил Ляшко.

Ранее сообщалось, что «Нафтогаз» разглядел «заговор» в постройке «Северного потока-2».