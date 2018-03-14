Покупатель попытался вынести сок из гипермаркета и получил удар шокером: видео

В Сети набирает популярность видео, на котором запечатлен конфликт между сотрудниками магазина «Пятерочка» и покупателем, предположительно, укравшим сок. Запись опубликована в YouTube. Предположительно, дело происходит в Москве.

На видео мужчина с покупками пытается выйти из магазина, однако путь ему преграждает сотрудник. Как становится ясно из разговора, покупатель вынес с собой не только оплаченные покупки. Сотрудник магазина требует вернуть украденное, покупатель в крайне агрессивной форме отказывается это сделать.

Мужчины начинают толкать друг друга, обмениваясь бранью. На сцене появляются другие сотрудники магазина, в том числе один с электрошокером. В какой-то момент покупатель получает не слишком сильный, но, очевидно, чувствительный удар электрошокером.

После этого он вырывается из окружения сотрудников магазина и долго ругает их, но уже с более безопасного расстояния. Оскорбленный покупатель обещает вернуться позже, чтобы отобрать у сотрудников шокер и использовать его против них оригинальным анатомическим способом. Судя по разговорам работников на видео, мужчине все-таки удалось унести с собой украденные продукты.