Новому директору ЦРУ в Европе может грозить арест – Сноуден

Новому директору ЦРУ Джине Хаспел может грозить арест в Европе. Об этом экс-сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден написал в социальной сети Twitter.

«Новый директор ЦРУ Хаспел, которая "пытала некоторых людей", возможно, не сможет путешествовать в Европу для встречи с другими главами спецслужб без риска быть арестованной из-за жалобы берлинского Европейского центра по конституционным правам и правам человека в прокуратуру Германии», - сообщил он.

Он напомнил, что летом прошлого года европейские правозащитники призвали генпрокурора Германии выдать ордер на арест Хаспел, поскольку она нарушила Европейскую конвенцию по правам человека, которая запрещает пытки.

По данным американских СМИ, речь идет о допросах в секретной тюрьме ЦРУ в Таиланде в 2002 году. Хаспел в то время была ее руководителем и наблюдала за пытками предполагаемых террористов из запрещенной террористической группировки «Аль-Каида»*. А затем принимала участие в уничтожении записей этих допросов.

Отмечается, что в настоящее время запрос о выдаче ордера на арест Хаспел рассматривают федеральные прокуроры в немецком Мюнхене.

Ранее сообщалось, что новый директор ЦРУ Джина Хаспел контролировала пытки в секретной тюрьме ведомства «Глаз кошки» в Таиланде в 2002 году.

*«Аль-Каида» – запрещенная на территории России террористическая организация.