Пенсионерка поймала окуня размером с «диванчик»

В Австралии пенсионерка поймала окуня размером с небольшой диван.

Как сообщает The Sun, 68-летняя Сью Элкок выловила 60-кг морского окуня длиной в 162 сантиметра. При этом рост самой пенсионерки меньше чем у рыбы на 5 сантиметров.

«Когда голова окуня показалась из воды, я не могла поверить, что он такого размера. Как небольшой диванчик», - рассказала женщина.

Сообщается, что огромную рыбу 68-летней женщине помогли достать сын и еще два рыбака.