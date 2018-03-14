Это уже близко к дну: эксперт прокомментировал «дело Скрипаля»

Обвинения в адрес России по делу Скрипаля являются провокацией со стороны Великобритании. Так считает директор Института актуальной экономики Никита Исаев.

«Это провокация. Дело в том, что России это (убийство Скрипаля - прим.ред) вообще не имело смысла. Более того, есть такие неписанные правила, когда с бывшими сотрудниками, даже предавшими, не разбираются. Это обычная совершенно история. Сейчас в интересах некоего коллективного Запада до настоящего момента в основном США оказывали это давление, а сейчас из инкубационного периода вышла и Великобритания, которая решила провести начать некую новую Холодную войну. И уже мы видим, что к Великобритании подключаются и президент Франции Макрон. Понятно, что это провокация, направленная на продолжение давления на Россию. Но это уже близко к дну... Здесь просто нужен был повод и перед президентскими выборами в России, и перед ЧМ по футболу. Мы же обратили внимание, еще до того, как эти обвинения со стороны Терезы Мэй прозвучали, уже министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил о потенциальном бойкоте», - сказал эксперт в эфире программы «Сегодня утром» на телеканале «Звезда».

По мнению Исаева, России не следует реагировать на обвинения со стороны Великобритании, так как они являются по умолчанию «бредом».

«Я считаю, что Россия должна продемонстрировать безразличие, показывая, что это бред. А говорить, что это бред, не имеет никакого смысла, потому что это понимает весь мир», - заключил эксперт.

Экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за госизмену, а также его дочь, были госпитализированы в городе Солсбери после отравления. Позже премьер-министр Великобритании

Тереза Мэй заявила, что они были отравлены разработанным в России нервно-паралитическим веществом из семейства «Новичок».

«Правительство установило, что Россия с большой долей вероятности причастна к произошедшему с Сергеем Скрипалем», - сказала Мэй.

Британский МИД вызвал российского посла, чтобы тот пояснил, попал ли газ в Великобританию случайно или Скрипаль был намеренно отравлен российской стороной.

Позже заявление Лондона о том, что Москва якобы должна была до среды ответить на обвинения по делу Скрипаля, прокомментировал постпред РФ при ЕС Владимир Чижов. Он отметил, что с Россией язык ультиматумов не работает и добавил, что дебаты, проходящие в британском парламенте «вызывают сожаления».

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