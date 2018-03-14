Взрыв прогремел возле польского мемориала во Львове
Мемориал представляет собой часовню, вокруг которой находятся захоронения. Отмечается, что сами надгробия не были повреждены.
Фото: Igor Zinkevych / Facebook
На Украине во Львове рядом с польским мемориалом орлят взорвался неизвестный предмет. Инцидент произошел на территории Лычаковского кладбища.
«Взрыв прогремел в 15 метрах от хозяйственных помещений мемориала. Никто не пострадал», - сообщается на сайте Львовского горсовета.
Как отметил директор музея «Лычаковское кладбище» Михаил Нагай, надгробия на могилах орлят повреждены не были.
«Львовскими орлятами» называют молодых польских повстанцев, которые помешали войскам Западно-Украинской народной республики в 1918 году захватить Львов.
На Лычаковском кладбище мемориал орлят представляет собой часовню, вокруг которой находятся захоронения.
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