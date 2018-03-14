Взрыв прогремел возле польского мемориала во Львове

На Украине во Львове рядом с польским мемориалом орлят взорвался неизвестный предмет. Инцидент произошел на территории Лычаковского кладбища.

«Взрыв прогремел в 15 метрах от хозяйственных помещений мемориала. Никто не пострадал», - сообщается на сайте Львовского горсовета.

Как отметил директор музея «Лычаковское кладбище» Михаил Нагай, надгробия на могилах орлят повреждены не были.

«Львовскими орлятами» называют молодых польских повстанцев, которые помешали войскам Западно-Украинской народной республики в 1918 году захватить Львов.

На Лычаковском кладбище мемориал орлят представляет собой часовню, вокруг которой находятся захоронения.

Ранее вандалы осквернили мемориальный комплекс «Виктория» у села Леушены Хынчештского района Молдавии.