Нас ждет схватка за Арктику - военный эксперт о «подледных» учениях НАТО

Военные США и НАТО увеличили активность в арктическом регионе, демонстрируя готовность ввязаться в «арктическую гонку» с Россией. Таким мнением с сайтом «Звезды» поделился военный эксперт и обозреватель газеты «Комсомольская правда» Виктор Баранец.

Баранец напомнил, что буквально недавно высшие военные чины НАТО и США, в том числе главнокомандующий силами альянса в Европе Кертис Скапарротти, признали серьезное отставание Запада от России в Арктике. В частности, Скапарротти прямо сказал, что страны НАТО «не поспевают» за РФ и через два года Россия сможет полностью контролировать Северный морской путь.

Участившиеся западные учения в Арктике, в том числе и случай с подледным всплытием подводных лодок, происходят в рамках «наверстывания», уверен эксперт.

«С недавних пор там (в Арктике – прим.ред.) стали проводиться учения. Проводятся учения и на льду, и подо льдом. Туда стали запускать и подводные лодки… Мы видим, что наращивание военной активности США и НАТО в арктическом регионе связано со, скажем так, арктической гонкой, с маневрами за Арктику. Я пока не хочу называть это схваткой за Арктику, хотя, похоже, все к тому идет», - заявил Баранец.

Эксперт также напомнил, что пафос, с которым подавали подледное всплытие лодок НАТО на Западе, не вполне уместен, поскольку наши военные умели это делать еще в период СССР.