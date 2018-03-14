Москву накроет ледяным дождем
Первыми под удар стихии попадут западные районы столицы.
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Ледяной дождь ожидается в Москве в среду вечером, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на центр погоды «Фобос».
«Ухудшение погоды мы ждем в вечернее время, то есть после 15 часов. Начиная с западных районов, возрастет вероятность осадков смешанной фазы, причем мы не исключаем вероятность ледяных дождей, которые уже ближе к полуночи сменятся мокрым снегом», - цитирует агентство представителей центра погоды.
Синоптики добавили, что уже в четверг в московском регионе наступит существенное похолодание и усилится выпадение осадков.